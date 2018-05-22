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Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА

Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов

Вести Кремля 272 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22.05 – хваленая российская крылатая ракета нового поколения для старта использует обычный бензиновый двигатель, который отобрала у Lada Priora. Чемпионату мира в России много что грозило – и подкуп, и недостроенные стадионы, поведение российских фанатов. Теперь опасность прилетела с неба.

Также в выпуске:

Россиянам предлагают экономить на дорогах.

Теги: Новости России Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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