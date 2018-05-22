Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22.05 – хваленая российская крылатая ракета нового поколения для старта использует обычный бензиновый двигатель, который отобрала у Lada Priora. Чемпионату мира в России много что грозило – и подкуп, и недостроенные стадионы, поведение российских фанатов. Теперь опасность прилетела с неба.
Также в выпуске:
Россиянам предлагают экономить на дорогах.
Источник: 24 Канал
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