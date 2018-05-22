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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА
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Вєсті Кремля. Ракети Путіна руйнують вітчизняний автопром. Атака дронів
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

Вєсті Кремля. Ракети Путіна руйнують вітчизняний автопром. Атака дронів

Вєсті Кремля 282 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22.05 – хвалена російська крилата ракета нового покоління для старту використовує звичайний бензиновий двигун, який відібрала у Lada Priora. Чемпіонату світу в Росії багато що загрожувало – і підкуп, і недобудовані стадіони, поведінка російських фанатів. Тепер небезпека прилетіла з неба.

Також у випуску:

Росіянам пропонують економити на дорогах. 

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
Джерело: 24 Канал
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