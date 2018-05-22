Вєсті Кремля. Ракети Путіна руйнують вітчизняний автопром. Атака дронів
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22.05 – хвалена російська крилата ракета нового покоління для старту використовує звичайний бензиновий двигун, який відібрала у Lada Priora. Чемпіонату світу в Росії багато що загрожувало – і підкуп, і недобудовані стадіони, поведінка російських фанатів. Тепер небезпека прилетіла з неба.
Також у випуску:
Росіянам пропонують економити на дорогах.
Джерело: 24 Канал
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