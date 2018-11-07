Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 07.11 –Навальный после кропотливой работы в кадастрах и за пультом квадрокоптера вместе со своими ФБК-шными миньонами выдал на поверхность ого-го расследование, которое раскрыло распил путинских вундервафлей.
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Источник: 24 канал
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