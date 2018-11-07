Вєсті Кремля. Розпил путінських вундервафлів. Марш православних авіаторів
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 07.11 – Навальний після кропіткої роботи в кадастрах і за пультом квадрокоптера разом зі своїми ФБК-шними міньйонами видав на поверхню ого-го розслідування, яке розкрило розпил путінських вундервафлів.
Також у випуску:
Медведєв врятує олігархів.
Позбавлення батьківських прав по-російськи.
Джерело: 24 канал
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