Вести Кремля. Разносторонний Путин. День Победы

В выпуске программы "Вести Кремля" по 09.05 – по образованию Путин юрист, по званию майор, еще у него пояс по самбо, а еще за годы политической карьеры он научился многое-многое другое, поэтому угадать чем он будет заниматься после президентства очень трудно. Со времени капитуляции Третьего Рейха во Второй мировой войне прошло 73 года, но не для россиян, ибо там победу над нацистской гидрой помнят

Также в выпуске: Новый "Майский указ" президента России. Панибратство Путина и Мутко.