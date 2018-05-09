Вєсті Кремля. Різносторонній Путін. День Побєди

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 09.05 – за освітою Путін юрист, за званням майор, а ще у нього пояс із самбо, а ще за роки політичної кар'єри він навчився дуже багато-багато іншого, тому вгадати чим він займатиметься після президентства дуже важко. З часу капітуляції Третього Рейху в Другій світовій війні минуло 73 роки, але не для росіян, бо там перемогу над нацистської гідрою пам'ятають.

Також у випуску: Новий "Майский указ" від президента Росії. Панібратство Путіна та Мутка.