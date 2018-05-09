Вєсті Кремля. Різносторонній Путін. День Побєди
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 09.05 – за освітою Путін юрист, за званням майор, а ще у нього пояс із самбо, а ще за роки політичної кар'єри він навчився дуже багато-багато іншого, тому вгадати чим він займатиметься після президентства дуже важко. З часу капітуляції Третього Рейху в Другій світовій війні минуло 73 роки, але не для росіян, бо там перемогу над нацистської гідрою пам'ятають.
Також у випуску:
Новий "Майский указ" від президента Росії.
Панібратство Путіна та Мутка.
Джерело: 24 Канал
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