Вести Кремля: Рецидив Поклонской. Рубль заржавел
В выпуске программы "Вести Кремля" за 12 марта – Наталья Поклонская – человек амбициозный, который ради новых карьерных вершин готов пожертвовать личной жизнью. Недавно она заявила, что даже готова умереть за свою страну. Вслед за обвалом цен на нефть, в пропасть полетел и российский рубль. Москва пытается держать хорошую мину, но знаки говорят, что худшее – еще впереди.
Також у випуску:
Відмова від параду в Казахстані.
У світі казок з РПЦ.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии