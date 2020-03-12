Вести Кремля: Рецидив Поклонской. Рубль заржавел

В выпуске программы "Вести Кремля" за 12 марта – Наталья Поклонская – человек амбициозный, который ради новых карьерных вершин готов пожертвовать личной жизнью. Недавно она заявила, что даже готова умереть за свою страну. Вслед за обвалом цен на нефть, в пропасть полетел и российский рубль. Москва пытается держать хорошую мину, но знаки говорят, что худшее – еще впереди.

Також у випуску: Відмова від параду в Казахстані. У світі казок з РПЦ.