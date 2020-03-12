Вєсті Кремля: Рецидив Поклонської. Рубль заіржавів
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 березня – Наталія Поклонська – людина амбітна, яка заради нових кар'єрних вершин готова пожертвувати особистим життям. Нещодавно вона заявила, що навіть готова померти за свою країну. Слідом за обвалом цін на нафту, у прірву полетів і російський рубль. Москва намагається тримати хорошу міну, але знаки кажуть, що найгірше – ще попереду.
Також у випуску:
Відмова від параду в Казахстані.
У світі казок з РПЦ.
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