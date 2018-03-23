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Вести Кремля. Религиозное творчество РПЦ. Интересная ориентация Жириновского

Вести Кремля 29 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 23.03 - Патриарх Кирилл уже почти десять лет руководит русской православной церковью. Казалось бы, государственно-религиозное партнерство продлится долго, но позиции духовников поколеблет православный комикс. В России, как известно, есть свой Харви Вайнштейн. Теперь появился свой Кевин Спейси, им стал Владимир Жириновский.

Также в выпуске:

Валуев становится на охрану экологии.

Открытый секрет климатического коллапса на Красной Поляне – вода Путина.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Вести Кремля Патриарх Кирилл Владимир Жириновский РПЦ религия
Источник: 24 Канал
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