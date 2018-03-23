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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
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Вєсті Кремля. Релігійна творчість РПЦ. Цікава орієнтація Жиріновського
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Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Вєсті Кремля. Релігійна творчість РПЦ. Цікава орієнтація Жиріновського

Вєсті Кремля 169

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 23.03 – Патріарх Кирил вже майже десять років керує російською православною церквою. Здавалося б, державно-релігійне партнерство триватиме довго, але позиції духівників похитне православний комікс. В Росії, як відомо, є свій Харві Вайнштейн. Відтепер з'явився свій Кевін Спейсі, ним став Володимир Жиріновський.

Також у випуску:

Валуєв стає на охорону екології.

Відкритий секрет кліматичного колапсу на Красной Поляне – вода Путіна.

Теги: Новини політики Патріарх Кирил Володимир Жиріновський РПЦ релігія Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
Джерело: 24 Канал
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