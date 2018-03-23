Вєсті Кремля. Релігійна творчість РПЦ. Цікава орієнтація Жиріновського

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 23.03 – Патріарх Кирил вже майже десять років керує російською православною церквою. Здавалося б, державно-релігійне партнерство триватиме довго, але позиції духівників похитне православний комікс. В Росії, як відомо, є свій Харві Вайнштейн. Відтепер з'явився свій Кевін Спейсі, ним став Володимир Жиріновський.

Також у випуску: Валуєв стає на охорону екології. Відкритий секрет кліматичного колапсу на Красной Поляне – вода Путіна.