Вести Кремля. Робот Рогозина. Голые статуи не для РПЦ

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 23.08 – форум "Армия-2018" из подмосковной глубинки федеральные телеканалы успели назвать наглядным ответом на американские санкции. Выделился робот, который способен возглавить восстание машин, против самой РФ, конечно. О переодевании статуй в новосибирском университете до сих пор никто не знал, как и про сам вуз, пока туда не пришла РПЦ.

Читайте также: Сколько россиян никогда не слышали про Пражскую весну. Очередной неадекват РФ.