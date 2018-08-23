Вести Кремля. Робот Рогозина. Голые статуи не для РПЦ
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 23.08 – форум "Армия-2018" из подмосковной глубинки федеральные телеканалы успели назвать наглядным ответом на американские санкции. Выделился робот, который способен возглавить восстание машин, против самой РФ, конечно. О переодевании статуй в новосибирском университете до сих пор никто не знал, как и про сам вуз, пока туда не пришла РПЦ.
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Источник: 24 канал
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