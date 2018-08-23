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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ

Вєсті Кремля 40 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 23.08 – форум "Армія-2018" з підмосковної глубінки федеральні телеканали встигли наректи наглядним отвєтом на американські санкції. Виокремився робот, який здатен очолити повстання машин, проти самої РФ, звісно. Про переодягання статуї у новосибірському університеті досі ніхто не знав, як і про сам виш, поки туди не завітала РПЦ.

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Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
Джерело: 24 канал
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