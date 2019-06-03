Вести Кремля: Рогозин причастен к взрывам в Дзержинске. Кремль лечится клещами
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 3 июня – в "Роскосмосе" планируют открыть работу над созданием ракеты многоразового пользования с возвращением степеней. К тому же спешить им надо, ведь компания нарушила на 50 миллиардов рублей. Заслуженный врач России Наталья Толоконская считает, что укусы клещей могут быть полезными для человека.
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Источник: 24 канал
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