Вєсті Кремля: Рогозін причетний до вибухів у Дзержинську. Кремль лікується кліщами

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 червня – в "Роскосмосі" планують відкрити роботу над створенням ракети багаторазового користування з поверненням ступенів. До того ж поспішати їм треба, адже компанія порушила на 50 мільярдів рублів. Заслужений лікар Росії Наталя Толоконская вважає, що укуси кліщів можуть бути корисними для людини.

Також у випуску: В Росії зникла адміністрація колонії суворого режиму.

Джерело: 24 канал