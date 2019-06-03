Вєсті Кремля: Рогозін причетний до вибухів у Дзержинську. Кремль лікується кліщами
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 3 червня – в "Роскосмосі" планують відкрити роботу над створенням ракети багаторазового користування з поверненням ступенів. До того ж поспішати їм треба, адже компанія порушила на 50 мільярдів рублів. Заслужений лікар Росії Наталя Толоконская вважає, що укуси кліщів можуть бути корисними для людини.
Також у випуску:
В Росії зникла адміністрація колонії суворого режиму.
Джерело: 24 канал
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