Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День "взятия Парижа" в РФ
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 24.05 – .Рогозин имеет аллергию общественного мнения, а ее возбудителями являются определенные лица, на которых обычный гражданин без чихания смотреть не может. Депутаты не приняли законопроект о запрете госслужащим ездить в страны, которые ввели санкции против РФ, иначе как они не поедут в США, Европу или Париж.
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Источник: 24 Канал
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