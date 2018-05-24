Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День "взятия Парижа" в РФ

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 24.05 – .Рогозин имеет аллергию общественного мнения, а ее возбудителями являются определенные лица, на которых обычный гражданин без чихания смотреть не может. Депутаты не приняли законопроект о запрете госслужащим ездить в страны, которые ввели санкции против РФ, иначе как они не поедут в США, Европу или Париж.

Также в выпуске: Поклонская начала войну с картинами. Мэр Новосибирска замахнулся на Джастина Трюдо.