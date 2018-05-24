Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День "взятія Парижа" в РФ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24.05 – .Рогозін має алергію громадської думки, а її збудниками є певні особи, на яких звичайний громадянин без чхання дивитися не може. Депутати не прийняли законопроект про заборону держслужбовцям їздити в країни, які ввели санкції проти РФ, бо ж як вони не поїдуть до США, Європи чи Парижу.

Також у випуску: Поклонська розпочала війну з картинами. Мер Новосибірська замахнувся на Джастіна Трюдо.



