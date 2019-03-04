Вести Кремля: Рогозин захотел утереть нос Илону Маску. одиночество Киркорова

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 4 марта – Рогозин сделал последнюю попытку утереть нос Илону Маску – хотел отправил в Северную Корею более 2000 тонн зерна. От контракта не отступили, но доставили водку. Киркоров не против подарков для фанатов. Поэтому он решил очередным шоу покорить Бурятию, но, выйдя из поезда, Киркоров расстроился – ни один фанат не пришел его встретить.

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