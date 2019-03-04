Вєсті Кремля: Рогозін захотів втерти носа Ілону Маску. Самотність Кіркорова

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 березня – Рогозін зробив останню спробу втерти носа Ілону Маску – хотів відправив до Північної Кореї понад 2000 тонн зерна. Від контракту не відступили, але доправили горілку. Кіркоров не проти подарунків для фанатів. Тому він вирішив черговим шоу підкорити Бурятію, але, вийшовши з поїзда, Кіркоров засмутився – жоден фанат не прийшов його зустріти.

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