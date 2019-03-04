21:45
4 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін захотів втерти носа Ілону Маску. Самотність Кіркорова
      Вєсті Кремля
      21:06, сьогодні
      Вєсті.UA: Рука Кремля керує Порошенком. Захмарні мрії Вілкула
      Вєсті.UA
      19:43, сьогодні
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Вєсті Кремля: Рогозін захотів втерти носа Ілону Маску. Самотність Кіркорова

      Вєсті Кремля 143 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 березня – Рогозін зробив останню спробу втерти носа Ілону Маску – хотів відправив до Північної Кореї понад 2000 тонн зерна. Від контракту не відступили, але доправили горілку. Кіркоров не проти подарунків для фанатів. Тому він вирішив черговим шоу підкорити Бурятію, але, вийшовши з поїзда, Кіркоров засмутився – жоден фанат не прийшов його зустріти.

      Також у випуску:

      Віднайшовся троянський кінь Пентагону.

      Чєчєріна Цукерберга налякал Гітлером.

      blog_ava
      Помер російський репер Децл: встановлено причину смерті
      сьогодні
      16969
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"
      сьогодні , 21:31 Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"
      181
      Договорняки і тиск: чому НАЗК затягує з винесенням рішень
      сьогодні , 21:30 Договорняки і тиск: чому НАЗК затягує з винесенням рішень
      Олександра Дрік 36
      Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      сьогодні , 10:00 Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      1368
      100 днів неволі: батько полоненого моряка про те, як РФ карає бранців за відмову співпрацювати
      сьогодні , 21:08 100 днів неволі: батько полоненого моряка про те, як РФ карає бранців за відмову співпрацювати
      Катерина Петренко 459
      Інформаційна війна Путіна проти Заходу
      сьогодні , 21:01 Інформаційна війна Путіна проти Заходу
      Борис Немировський 303
      "Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
       13 березня 2015 , 22:59
      "Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
       12 березня 2015 , 22:50
      Вєсті Кремля. Чому патріарх Кирил не може забути пінгвінів. В Росії насмішили битвою роботів
       22 лютого 2016 , 20:52
      Вєсті Кремля. Російський мільярдер "підтримує" мавп, "побиття" Обами по-російські
       2 липня 2015 , 21:13
      Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболу
       7 липня 2018 , 18:43
      Українку обрали президентом секції ЄСПЛ
      13 грудня 2016 , 16:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук