Вести Кремля. "Роскосмос" летит на Пандору. Звон Путина
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 15.11 – главный космонавт современной России Дмитрий Рогозин нашел способ, как Аватаров отправить в космос, не стоит удивляться, что здесь тоже помог кинематограф. Президент Российской Федерации Владимир Путин решил показать всему миру, что у него звенит.
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Источник: 24 канал
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