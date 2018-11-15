Вєсті Кремля. "Роскосмос" летить на Пандору. Дзвін Путіна
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 15.11 – головний космонавт сучасної Росії Дмитро Рогозін знайшов спосіб, як Аватарів відправити в космос, не варто дивуватися, що тут теж допоміг кінематограф. Президент Російської Федерації Володимир Путін вирішив показати всьому світу, що в нього дзвенить.
Також у випуску:
Мединський опустив фанатів Гражданської оборони.
Кадиров 11 місяців без Instagram.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі