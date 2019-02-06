Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 6 февраля – Россия никак не может удовлетворить свои амбиции по завоеванию планеты. Наиболее вероятным следующим шагом станет оккупация Луны. И поможет в этом никто иной, как Навальный. Россияне обожают СССР. К самому главному празднику в РФ 9 мая Кремль решил устроить перед парадное военное турне, конечно, в лучших советских традициях.

Также в выпуске: Назад в СССР. Любовь по-христиански от Киселева.