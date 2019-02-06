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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вести Кремля: Россия начинает оккупацию Луны. Парад сирийской техники

      Вести Кремля 59 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 6 февраля – Россия никак не может удовлетворить свои амбиции по завоеванию планеты. Наиболее вероятным следующим шагом станет оккупация Луны. И поможет в этом никто иной, как Навальный. Россияне обожают СССР. К самому главному празднику в РФ 9 мая Кремль решил устроить перед парадное военное турне, конечно, в лучших советских традициях.

      Также в выпуске:

      Назад в СССР.

      Любовь по-христиански от Киселева.

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      Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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