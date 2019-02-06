Вєсті Кремля: Росія починає окупацію Місяця. Парад сирійської техніки

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 лютого – Росія ніяк не може задовольнити свої амбіції по завоюванню планети. Найімовірнішим наступним кроком стане окупація Місяця. І допоможе у цьому ніхто інший, як Навальний. Росіяни обожнюють СРСР. До найголовнішого свята у РФ 9-го травня Кремль вирішив влаштувати перед парадне військове турне, звичайно, в кращих радянських традиціях.

Також у випуску: Назад в СРСР. Любов по-християнськи від Кисельова.