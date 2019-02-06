22:02
6 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія починає окупацію Місяця. Парад сирійської техніки
      Вєсті Кремля
      21:17, сьогодні
      Вєсті.UA: Як радикали перемогли здоровий глузд. Хто з українців закидав вудочку Рибці
      Вєсті.UA
      19:10, сьогодні
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вєсті Кремля: Росія починає окупацію Місяця. Парад сирійської техніки

      Вєсті Кремля 156 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 лютого – Росія ніяк не може задовольнити свої амбіції по завоюванню планети. Найімовірнішим наступним кроком стане окупація Місяця. І допоможе у цьому ніхто інший, як Навальний. Росіяни обожнюють СРСР. До найголовнішого свята у РФ 9-го травня Кремль вирішив влаштувати перед парадне військове турне, звичайно, в кращих радянських традиціях.

      Також у випуску: 

      Назад в СРСР.

      Любов по-християнськи від Кисельова.

      blog_ava
      Монетизація субсидій та пільг запущена: як вона діятиме
      сьогодні
      13255
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:03 Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
      375
      Потік свідомості: що вєщав Янукович та кого рекламував
      сьогодні , 20:20 Потік свідомості: що вєщав Янукович та кого рекламував
      Артем Овдієнко 609
      Безвізова карта світу для українців: інфографіка
      сьогодні , 20:02 Безвізова карта світу для українців: інфографіка
      84256
      Без документів та грошей у чужому місті: що робити і куди звертатись
      сьогодні , 19:01 Без документів та грошей у чужому місті: що робити і куди звертатись
      537
      Супрун пропонували хабар квартирою, але вона відмовилась: що про це варто знати
      сьогодні , 18:34 Супрун пропонували хабар квартирою, але вона відмовилась: що про це варто знати
      574
      "Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
       13 березня 2015 , 22:59
      "Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
       12 березня 2015 , 22:50
      Вєсті Кремля. Чому патріарх Кирил не може забути пінгвінів. В Росії насмішили битвою роботів
       22 лютого 2016 , 20:52
      Вєсті Кремля. Російський мільярдер "підтримує" мавп, "побиття" Обами по-російські
       2 липня 2015 , 21:13
      Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболу
       7 липня 2018 , 18:43
      Українку обрали президентом секції ЄСПЛ
      13 грудня 2016 , 16:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук