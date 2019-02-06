Вєсті Кремля: Росія починає окупацію Місяця. Парад сирійської техніки
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 лютого – Росія ніяк не може задовольнити свої амбіції по завоюванню планети. Найімовірнішим наступним кроком стане окупація Місяця. І допоможе у цьому ніхто інший, як Навальний. Росіяни обожнюють СРСР. До найголовнішого свята у РФ 9-го травня Кремль вирішив влаштувати перед парадне військове турне, звичайно, в кращих радянських традиціях.
Також у випуску:
Назад в СРСР.
Любов по-християнськи від Кисельова.
Джерело: 24 канал
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