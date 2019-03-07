Вести Кремля: Россия подготовила ответ Илону Маску. Путин борется против смартфонов

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 7 марта – недавно Илон Маск нанес коварный удар "Роскосмосу", запустив в космос очередную ракету. Но реакция России не заставила себя ждать: российские СМИ сообщили, что новая российская ракета будет работать на спирте. Путин выступает против мобильных телефонов в армии. Это неудивительно, видно, хочет перестраховаться от нелепых поступков солдат.

Также в выпуске: Руссо туристо за границей.