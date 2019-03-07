Вєсті Кремля: Росія підготувала відповідь Ілону Маску. Путін бореться проти смартфонів

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 березня – нещодавно Ілон Маск завдав підступний удар "Роскосмосу", запустивши у космос чергову ракету. Але реакція Росії не забарилася – російські ЗМІ повідомили, що нова російська ракета буде працювати на спирті. Путін виступає проти мобільних телефонів в армії. Це й не дивно, можливо, хоче просто перестрахуватися від безглуздих вчинків солдат.

Також у випуску: Русо турісто за кордоном.