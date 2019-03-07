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      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
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      Вєсті Кремля: Росія підготувала відповідь Ілону Маску. Путін бореться проти смартфонів

      Вєсті Кремля 128 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 березня – нещодавно Ілон Маск завдав підступний удар "Роскосмосу", запустивши у космос чергову ракету. Але реакція Росії не забарилася – російські ЗМІ повідомили, що нова російська ракета буде працювати на спирті. Путін виступає проти мобільних телефонів в армії. Це й не дивно, можливо, хоче просто перестрахуватися від безглуздих вчинків солдат.

      Також у випуску:

      Русо турісто за кордоном.

       

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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