Вести Кремля: Россия празднует победу над монголо-татарами. Клуб друзей Путина

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 ноября – Путин поддержал идею праздновать свержение монголо-татарского иго. Против этого выступила власть Татарстана. Семья Асада купила 19 апартаментов в "Москва сити". Большинство из них расположены в комплексе "Город столиц".

Также в выпуске: Великие открытия. Смотрите полный выпуск "Вести Кремля" за 12 ноября​: