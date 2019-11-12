Вести Кремля: Россия празднует победу над монголо-татарами. Клуб друзей Путина
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 ноября – Путин поддержал идею праздновать свержение монголо-татарского иго. Против этого выступила власть Татарстана. Семья Асада купила 19 апартаментов в "Москва сити". Большинство из них расположены в комплексе "Город столиц".
Также в выпуске:
Великие открытия.
Смотрите полный выпуск "Вести Кремля" за 12 ноября:
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