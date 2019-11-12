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      Вєсті Кремля: Росія святкує перемогу над монголо-татарами. Клуб друзів Путіна

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      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 листопада – Путін підтримав ідею святкувати повалення монголо-татарського іго. Проти цього виступила влада Татарстану. Сім’я Асада купила 19 апартаментів у "Москва сіті". Більшість з них розташовані в комплексі "Місто столиць".

      Також у випуску:

      Великі відкриття.

      Дивіться повний випуск "Вєсті Кремля" за 12 листопада:

       

      blog_ava
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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини політики Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
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