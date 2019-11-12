Вєсті Кремля: Росія святкує перемогу над монголо-татарами. Клуб друзів Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 листопада – Путін підтримав ідею святкувати повалення монголо-татарського іго. Проти цього виступила влада Татарстану. Сім’я Асада купила 19 апартаментів у "Москва сіті". Більшість з них розташовані в комплексі "Місто столиць".

Також у випуску: Великі відкриття. Дивіться повний випуск "Вєсті Кремля" за 12 листопада: