Вєсті Кремля: Росія святкує перемогу над монголо-татарами. Клуб друзів Путіна
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 листопада – Путін підтримав ідею святкувати повалення монголо-татарського іго. Проти цього виступила влада Татарстану. Сім’я Асада купила 19 апартаментів у "Москва сіті". Більшість з них розташовані в комплексі "Місто столиць".
Також у випуску:
Великі відкриття.
Дивіться повний випуск "Вєсті Кремля" за 12 листопада:
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