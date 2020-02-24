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      Вести Кремля: Россия создает Шойгу-Мобиль. Путин станет императором галактики

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 24 февраля – Сергей Шойгу является любимым министром Путина. Дед всегда забрасывает его подарками. Теперь Шойгу хочет автомобиль, а папик – тут как тут. Путин решил выйти на галактический уровень. Он думает о том, как назвать должность, которая по новой Конституции будет главнее, чем президент. Император галактики – вполне подойдет.

      Также в выпуске:

      В России хотят запретить татуировки.

      Новое вооружение России – лазеры и котики.

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
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