Вести Кремля: Россия создает Шойгу-Мобиль. Путин станет императором галактики
В выпуске программы "Вести Кремля" за 24 февраля – Сергей Шойгу является любимым министром Путина. Дед всегда забрасывает его подарками. Теперь Шойгу хочет автомобиль, а папик – тут как тут. Путин решил выйти на галактический уровень. Он думает о том, как назвать должность, которая по новой Конституции будет главнее, чем президент. Император галактики – вполне подойдет.
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