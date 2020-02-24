Вести Кремля: Россия создает Шойгу-Мобиль. Путин станет императором галактики

В выпуске программы "Вести Кремля" за 24 февраля – Сергей Шойгу является любимым министром Путина. Дед всегда забрасывает его подарками. Теперь Шойгу хочет автомобиль, а папик – тут как тут. Путин решил выйти на галактический уровень. Он думает о том, как назвать должность, которая по новой Конституции будет главнее, чем президент. Император галактики – вполне подойдет.

Также в выпуске: В России хотят запретить татуировки. Новое вооружение России – лазеры и котики.