Вєсті Кремля: Росія створює Шойгу-Мобіль. Путін стане імператором галактики
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 лютого – Сергій Шойгу є улюбленим міністром Путіна. Дєд завжди закидує його подарунками. Тепер Шойгу хоче автомобіль, а папік – тут як тут. Путін вирішив вийти на галактичний рівень. Він думає про те, як назвати посаду, яка за новою Конституцією буде головніша, ніж президент. Імператор галактики – цілком підійде.
Також у випуску:
У Росії хочуть заборонити татуювання.
Нове озброєння Росії – лазери та котики.
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