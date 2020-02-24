Вєсті Кремля: Росія створює Шойгу-Мобіль. Путін стане імператором галактики

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 лютого – Сергій Шойгу є улюбленим міністром Путіна. Дєд завжди закидує його подарунками. Тепер Шойгу хоче автомобіль, а папік – тут як тут. Путін вирішив вийти на галактичний рівень. Він думає про те, як назвати посаду, яка за новою Конституцією буде головніша, ніж президент. Імператор галактики – цілком підійде.

Також у випуску: У Росії хочуть заборонити татуювання. Нове озброєння Росії – лазери та котики.