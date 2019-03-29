Вести Кремля: РФ опускается на дно. В чем сила россиян

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 29 марта – в России авто массово начали проваливаться под асфальт, однако, возможно это тайный план, ведь там запланировали реформу МВД. Уволенных работников можно заставить ремонтировать дороги. Раньше сила наших соседей была в правде, но времена идут, и теперь сила "русских" в газе.

Также в выпуске: Тимченко – сын маминой подруги. Как в Якутске отгораживаются от эмигрантов.