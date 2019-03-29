Вєсті Кремля: РФ спускається на дно. У чому сила росіян

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 березня – у Росіїї авто масово почали провалюватися під асфальт, проте, можливо це таємний план, адже там запланували реформу МВС. Звільнених працівників можна змусити ремонтувати дороги. Раніше сила наших сусідів була в правді, але часи йдуть і тепер сила "русскіх" у газі.

Також у випуску: Тимченко – син маминої подруги. Як у Якутську відгороджуються від емігрантів.