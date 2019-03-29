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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Вєсті Кремля: РФ спускається на дно. У чому сила росіян

      Вєсті Кремля 153 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 березня – у Росіїї авто масово почали провалюватися під асфальт, проте, можливо це таємний план, адже там запланували реформу МВС. Звільнених працівників можна змусити ремонтувати дороги. Раніше сила наших сусідів була в правді, але часи йдуть і тепер сила "русскіх" у газі.

      Також у випуску: 

      Тимченко – син маминої подруги. 

      Як у Якутську відгороджуються від емігрантів.

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      Теги: Вєсті Кремля
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