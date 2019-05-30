Вести Кремля: Россияне не доверяют Путину. Летающее такси по-русски
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 30 мая – по результатам социологов, рейтинги Путина упали до минимума. Вероятно, в этом виноват коврик из Северной лиги. Поэтому вскоре не станет либо социологов, либо коврика, либо Путина. Маск запускает ракеты в космос, во всем мире появляются технологии будущего, Россия в своих потугах тоже старается не отставать. Но получается это так себе.
Также в выпуске:
Деньги – не проблема.
Источник: 24 канал
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