Вести Кремля: Россияне не доверяют Путину. Летающее такси по-русски

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 30 мая – по результатам социологов, рейтинги Путина упали до минимума. Вероятно, в этом виноват коврик из Северной лиги. Поэтому вскоре не станет либо социологов, либо коврика, либо Путина. Маск запускает ракеты в космос, во всем мире появляются технологии будущего, Россия в своих потугах тоже старается не отставать. Но получается это так себе.

Также в выпуске: Деньги – не проблема.

Источник: 24 канал