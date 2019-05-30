Вєсті Кремля: Росіяни не довіряють Путіну. Літаюче таксі по-російськи

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 травня – за результатами соціологів, рейтинги Путіна впали до мінімуму. Ймовірно, у цьому винен килимок з Північної ліги. Тож незабаром не стане або соціологів, або килимка, або Путіна. Маск запускає ракети у космос, у всьому світі з'являються технології майбутнього, Росія у своїх потугах теж намагається не пасти задніх. Але виходить це так собі.

Також у випуску: Гроші – не проблема.

Джерело: 24 канал