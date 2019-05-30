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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ

      Вєсті Кремля: Росіяни не довіряють Путіну. Літаюче таксі по-російськи

      Вєсті Кремля 234 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 30 травня – за результатами соціологів, рейтинги Путіна впали до мінімуму. Ймовірно, у цьому винен килимок з Північної ліги. Тож незабаром не стане або соціологів, або килимка, або Путіна. Маск запускає ракети у космос, у всьому світі з'являються технології майбутнього, Росія у своїх потугах теж намагається не пасти задніх. Але виходить це так собі.

      Також у випуску:

      Гроші – не проблема.

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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