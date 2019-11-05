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      Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан

      87 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 5 ноября – поскольку современных кумиров оказалось мало, россияне решили поискать примеры для подражания в недавнем прошлом. И нашли Иосифа Сталина. Недавно Путин посетил концерт симфонического оркестра. Похоже, что все это – лишь ради бесплатного шампанского. Поэтому есть все основания думать, что российский президент постепенно приседает на стакан.

      Также в выпуске:

      Прислуга Пыни допустила большую ошибку.

      Чего боится российская молодежь.

      Смотрите программу "Вести Кремля" за 5 ноября 2019:

       

      blog_ava
      О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      5 ноября
      675
      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Вести Кремля Алкоголь Новости России Владимир Путин
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