Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 5 ноября – поскольку современных кумиров оказалось мало, россияне решили поискать примеры для подражания в недавнем прошлом. И нашли Иосифа Сталина. Недавно Путин посетил концерт симфонического оркестра. Похоже, что все это – лишь ради бесплатного шампанского. Поэтому есть все основания думать, что российский президент постепенно приседает на стакан.

Также в выпуске: Прислуга Пыни допустила большую ошибку. Чего боится российская молодежь. Смотрите программу "Вести Кремля" за 5 ноября 2019: