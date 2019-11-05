Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 5 ноября – поскольку современных кумиров оказалось мало, россияне решили поискать примеры для подражания в недавнем прошлом. И нашли Иосифа Сталина. Недавно Путин посетил концерт симфонического оркестра. Похоже, что все это – лишь ради бесплатного шампанского. Поэтому есть все основания думать, что российский президент постепенно приседает на стакан.
Также в выпуске:
Прислуга Пыни допустила большую ошибку.
Чего боится российская молодежь.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 5 ноября 2019:
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