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      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Вєсті Кремля: Росіяни відроджують ідола замість Вови. Путін присів на стакан

      Вєсті Кремля 25

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 листопада – оскільки сучасних кумирів виявилося замало, росіяни вирішили пошукати приклади для наслідування у недавньому минулому. І знайшли Йосипа Сталіна. Нещодавно Путін відвідав концерт симфонічного оркестру. Схоже, що все це – лише заради безкоштовного шампанського. Тож є всі підстави думати, що російський президент помалу присідає на стакан.

      Також у випуску: 

      Прислуга Пині припустилась великої помилки.

      Чого боїться російська молодь.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Алкоголь Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля
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