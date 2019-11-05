Вєсті Кремля: Росіяни відроджують ідола замість Вови. Путін присів на стакан
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 5 листопада – оскільки сучасних кумирів виявилося замало, росіяни вирішили пошукати приклади для наслідування у недавньому минулому. І знайшли Йосипа Сталіна. Нещодавно Путін відвідав концерт симфонічного оркестру. Схоже, що все це – лише заради безкоштовного шампанського. Тож є всі підстави думати, що російський президент помалу присідає на стакан.
Також у випуску:
Прислуга Пині припустилась великої помилки.
Чого боїться російська молодь.
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