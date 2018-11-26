Вести Кремля. Россияне выбивают из Трампа долги. Рогозин собрался на Луну
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 26.11 – Курганские казаки призвали Дональда Трампа вернуть "украденные" у россиян деньги. Ведь президент США заморозил счета олигархов, а деньги те олигархи украли у русского народа, поэтому отдать нужно народу. Дмитрий Рогозин уже сидит на упакованных чемоданах. И на этот раз лететь он собирается не на Мальдивы, а немножечко дальше – на Луну.
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Источник: 24 канал
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