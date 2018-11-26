Вєсті Кремля. Росіяни вибивають із Трампа борги. Рогозін зібрався на Місяць

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 26.11 – Курганські казакі призвали Дональда Трампа повернути "украдені" у росіян гроші. Адже президент США заморозив рахунки олігархів, а гроші ті олігархи вкрали в російського народу, тому віддати потрібно народові. Дмитро Рогозін вже сидить на спакованих чемоданах. І цього разу летітиме він не не Мальдіви, а трошечки далі – на Місяць.

Також у випуску: Рятувати РПЦ кинулася заслужена юристка РФ Наталія Поклонська, яка накатала листа турекцому послу. В сучасній Росії знову в тренді переслідування музикантів.