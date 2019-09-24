Вести Кремля: Российская котлета за 1 миллион рублей. Космический папа FEDOR
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 24 сентября – Рашка стоит на могучей черепахе, имя которой – "котлеты с пюрешечкой". Скоро один из ингредиентов этой "картошечно-котлетной" черепахи возрастет так, что даже Трампу не снилось – недавно в России создали котлетку аж за миллион рублей. Обо всех звездных семействах РФ можно подзабыть.
Также в выпуске:
Силовики-разбойники.
Ай да Ладен молодец!
Источник: 24 канал
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