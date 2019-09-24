Вести Кремля: Российская котлета за 1 миллион рублей. Космический папа FEDOR

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 24 сентября – Рашка стоит на могучей черепахе, имя которой – "котлеты с пюрешечкой". Скоро один из ингредиентов этой "картошечно-котлетной" черепахи возрастет так, что даже Трампу не снилось – недавно в России создали котлетку аж за миллион рублей. Обо всех звездных семействах РФ можно подзабыть.

Также в выпуске: Силовики-разбойники. Ай да Ладен молодец!

Источник: 24 канал