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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Вєсті Кремля: Російська котлета за 1 мільйон рублів. Космічний тато FEDOR

      Вєсті Кремля 102 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 вересня – Рашка стоїть на могутній черепасі, ім'я якій – "котлети з пюрешкою". Скоро один із інгредієнтів цієї "картошечно-котлетної" черепахи зросте так, що навіть Трампу не снилося – нещодавно в Росії створили котлєтку аж за мільйон рублів. Про усі зіркові сімейства РФ можна призабути. Бо у зародках пара просто таки міжгалактичного масштабу.

      Також у випуску:

      Сілавікі-разбойнікі.

      Ай да Ладен молодєц!

       

       

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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