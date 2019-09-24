Вєсті Кремля: Російська котлета за 1 мільйон рублів. Космічний тато FEDOR

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 вересня – Рашка стоїть на могутній черепасі, ім'я якій – "котлети з пюрешкою". Скоро один із інгредієнтів цієї "картошечно-котлетної" черепахи зросте так, що навіть Трампу не снилося – нещодавно в Росії створили котлєтку аж за мільйон рублів. Про усі зіркові сімейства РФ можна призабути. Бо у зародках пара просто таки міжгалактичного масштабу.

Також у випуску: Сілавікі-разбойнікі. Ай да Ладен молодєц!

Джерело: 24 канал