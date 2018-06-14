Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14.06 – одна маленькая деталь на видео, которое Трамп показал Ким Чен Ыну в Сингапуре, может изменить ход истории. И, похоже, уже его изменила. Россияне стараются не выливать негатив на собственных страницах во время ЧМ-2018, пишут о дружелюбии. Но это почему-то нравится не всем, особенно не тем, кто недавно вернулся с того света, как вот Бабченко.

Также в выпуске: Последний шанс российского футбола. Ужасы мундиаля.