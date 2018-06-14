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Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля

Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан

Вєсті Кремля 95 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 14.06 – одна маленька деталь на відео, яке Трамп показав Кім Чен Ину у Сингапурі, може змінити хід історії. І, схоже, вже його змінила. Росіяни намагаються не виливати негатив на власних сторінках під час ЧС-2018, пишуть про дружелюбність, Але це подобається чомусь не усім, особливо, не тим, хто нещодавно повернувся із того світу, як от Бабченку.

Також у випуску:

Останній шанс російського футболу.

Жахи мундіалю.

 

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Кім Чен Ин Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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