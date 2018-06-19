Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры

Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионерыВести Кремля 75 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19.06 – игроки сборной Англии не рискнули попробовать традиционный русский каравай, от греха подальше привезли собственного повара. Мало куда новичка подсыпать могут. Но Волгоград атаковал Кейна и компанию совсем неожиданным оружием. Россияне смогут просто не дожить до пенсии, из-за внезапного повышения пенсионного возраста.
Также в выпуске:
Слуцкий стал главным оппозиционером России.
Сколько Россия потратила на подготовку к Чемпионату мира – детали в цифрах.
Источник: 24 канал
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