Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19.06 – игроки сборной Англии не рискнули попробовать традиционный русский каравай, от греха подальше привезли собственного повара. Мало куда новичка подсыпать могут. Но Волгоград атаковал Кейна и компанию совсем неожиданным оружием. Россияне смогут просто не дожить до пенсии, из-за внезапного повышения пенсионного возраста.

Также в выпуске: Слуцкий стал главным оппозиционером России.



Сколько Россия потратила на подготовку к Чемпионату мира – детали в цифрах.