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Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля

Вєсті Кремля. Російська мушкара. Вічно молоді пенсіонери

Вєсті Кремля 179 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19.06 – гравці збірної Англії не ризикнули спробувати традиційний російський коровай, від гріха подалі привезли власного кухаря. Мало куди новачка підсипати можуть. Але Волгоград атакував Кейна та компанію зовсім неочікуваною зброєю. Росіяни зможуть просто не дожити до пенсії, через раптове підвищення пенсійного віку.

Також у випуску:

Слуцький став головним опозиціонером Росії. 

Скільки Росія витратил на підготовку до Чемпіонату світу – деталі у цифрах.

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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