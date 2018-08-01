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Вести Кремля. Российские боевые священники. Зомби-депутаты
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
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Вести Кремля. Российские боевые священники. Зомби-депутаты

Вести Кремля 34 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 01.08 – о существовании российских боевых священников мир узнал давно, но появилось кое-что новенькое, ведь отца русской боевой робототехники поставили главой фабрики по производству церковной принадлежности. В РФ теперь стало официально известно, что после смерти чиновник еще может работать.

Также в выпуске:

Превед, Медвед или креативная норильская реклама.

Милонов о латвийцах и бешеных депутатах.

Теги: Вести Кремля Новости России
Источник: 24 канал
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