Вести Кремля. Российские боевые священники. Зомби-депутаты
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 01.08 – о существовании российских боевых священников мир узнал давно, но появилось кое-что новенькое, ведь отца русской боевой робототехники поставили главой фабрики по производству церковной принадлежности. В РФ теперь стало официально известно, что после смерти чиновник еще может работать.
Также в выпуске:
Превед, Медвед или креативная норильская реклама.
Милонов о латвийцах и бешеных депутатах.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии