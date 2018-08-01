Вєсті Кремля. Російські бойові священики. Зомбі-депутати

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 01.08 – про існування російських бойових священників світ дізнався давно, але з'явилось дещо новеньке, адже батька російської бойової робототехніки поставили очільником фабрики з виробництва церковного причандалля. В РФ тепер стало відомо офіційно, що після смерті чиновник ще може працювати.

Також у випуску: Превед, Медвед або креативна норильска реклама. Мілонов про латвійців та скажених депутатів.