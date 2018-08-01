Вєсті Кремля. Російські бойові священики. Зомбі-депутати
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 01.08 – про існування російських бойових священників світ дізнався давно, але з'явилось дещо новеньке, адже батька російської бойової робототехніки поставили очільником фабрики з виробництва церковного причандалля. В РФ тепер стало відомо офіційно, що після смерті чиновник ще може працювати.
Також у випуску:
Превед, Медвед або креативна норильска реклама.
Мілонов про латвійців та скажених депутатів.
Джерело: 24 канал
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