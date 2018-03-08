Вести Кремля. Российские фабрики работают. Унесенные ветром

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 08.03 – даже музыкальным каналам хватает контента, чтобы с утра до ночи агитировать за настоящего... и будущего президента России. Ипостасей Кадырова не счесть. И боец, и политик, и солдат, и спортсмен. А теперь к этому всему добавилась очередная грань, он оказался еще и неплохим специалистом-авиаконструктором.

Также в выпуске: Самые известные лица из списка российской пропагандисткой машины потерпели поражение. 90-минутная ода мудрому гению Владимиру Владимировичу.