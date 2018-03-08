Вєсті Кремля. Російські фабрики працюють. Віднесені вітром
Вєсті Кремля 22:58, 8 березня 920 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 08.03 – навіть музичним каналам вистачає контенту, щоби з ранку до ночі агітувати за теперішнього... і майбутнього президента Росії. Іпостасей Кадирова не злічити. І боєць, і політик, і солдат, і спортсмен. А тепер до цього всього додалась чергова грань, він виявився ще й непоганим спеціалістом-авіаконструктором.
Також у випуску:
Найвідоміші обличчя зі списку російської пропагандиської машини зазнали поразки.
90-хвилинна ода мудрому генію Володимиру Володимировичу.
Джерело: 24 Канал
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