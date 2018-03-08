Вєсті Кремля. Російські фабрики працюють. Віднесені вітром

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 08.03 – навіть музичним каналам вистачає контенту, щоби з ранку до ночі агітувати за теперішнього... і майбутнього президента Росії. Іпостасей Кадирова не злічити. І боєць, і політик, і солдат, і спортсмен. А тепер до цього всього додалась чергова грань, він виявився ще й непоганим спеціалістом-авіаконструктором.

Також у випуску: Найвідоміші обличчя зі списку російської пропагандиської машини зазнали поразки. 90-хвилинна ода мудрому генію Володимиру Володимировичу.