Вести Кремля: Российские шпили-вили в Альпах. Ядерный чемоданчик Путина.

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 6 декабря – Куршавель стал пережитком прошлого, а ему на смену в тех же французских Альпах совершенно случайно засветился самый слой ЛГБТ-шной сообщества раска федераска – Петров и Боширов. Путин неоднократно пугал мир ракетами, и вот опять началось – вытащили чемоданчик, которым запускают атомную бомбу.

Также в выпуске: Опиум для спортсмена. Кремлевский вундеркинд Медведев.