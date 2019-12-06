Вести Кремля: Российские шпили-вили в Альпах. Ядерный чемоданчик Путина.
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 6 декабря – Куршавель стал пережитком прошлого, а ему на смену в тех же французских Альпах совершенно случайно засветился самый слой ЛГБТ-шной сообщества раска федераска – Петров и Боширов. Путин неоднократно пугал мир ракетами, и вот опять началось – вытащили чемоданчик, которым запускают атомную бомбу.
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Опиум для спортсмена.
Кремлевский вундеркинд Медведев.
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