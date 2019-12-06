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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Вести Кремля
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Вести Кремля: Российские шпили-вили в Альпах. Ядерный чемоданчик Путина.

      Вести Кремля 72 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 6 декабря – Куршавель стал пережитком прошлого, а ему на смену в тех же французских Альпах совершенно случайно засветился самый слой ЛГБТ-шной сообщества раска федераска – Петров и Боширов. Путин неоднократно пугал мир ракетами, и вот опять началось – вытащили чемоданчик, которым запускают атомную бомбу.

      Также в выпуске:

      Опиум для спортсмена.

      Кремлевский вундеркинд Медведев.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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