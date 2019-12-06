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      Вєсті Кремля: Російські шпілі-вілі в Альпах. Ядерний чемоданчик Путіна

      Вєсті Кремля 176 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 грудня – Куршавель став пережитком минулого, а йому на зміну у тих самих французьких Альпах абсолютно випадково засвітився найбільший прошарок ЛГБТ-шної спільноти раска федераска – Петров і Боширов. Путін неодноразово лякав світ ракетами, і от знову почалося – витягнули чемоданчик, яким запускають атомну бомбу.

      Також у випуску:

      Опіум для спортсмена.

      Кремлівський вундеркінд Медведєв.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля
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