Вєсті Кремля: Російські шпілі-вілі в Альпах. Ядерний чемоданчик Путіна
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 грудня – Куршавель став пережитком минулого, а йому на зміну у тих самих французьких Альпах абсолютно випадково засвітився найбільший прошарок ЛГБТ-шної спільноти раска федераска – Петров і Боширов. Путін неодноразово лякав світ ракетами, і от знову почалося – витягнули чемоданчик, яким запускають атомну бомбу.
Також у випуску:
Опіум для спортсмена.
Кремлівський вундеркінд Медведєв.
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