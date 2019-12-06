Вєсті Кремля: Російські шпілі-вілі в Альпах. Ядерний чемоданчик Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 грудня – Куршавель став пережитком минулого, а йому на зміну у тих самих французьких Альпах абсолютно випадково засвітився найбільший прошарок ЛГБТ-шної спільноти раска федераска – Петров і Боширов. Путін неодноразово лякав світ ракетами, і от знову почалося – витягнули чемоданчик, яким запускають атомну бомбу.

Також у випуску: Опіум для спортсмена. Кремлівський вундеркінд Медведєв.