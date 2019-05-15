Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 15 мая – эпоху Средневековья характеризуют рыцари, крестовые походы, кодексы чести. И как же без инквизиции. Почти тысяча лет прошла и "колдовская месть" огнем началась! И не из "розового города", а из России. Во время ночной хоккейной лиги Путин решил испытать на прочность коврик. Конечно, кусок ткани оказался сильнее.
Также в выпуске:
Россия и дно.
Что общего между Путиным и Губкой Бобом.
Источник: 24 канал
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