Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 15 мая – эпоху Средневековья характеризуют рыцари, крестовые походы, кодексы чести. И как же без инквизиции. Почти тысяча лет прошла и "колдовская месть" огнем началась! И не из "розового города", а из России. Во время ночной хоккейной лиги Путин решил испытать на прочность коврик. Конечно, кусок ткани оказался сильнее.

Также в выпуске: Россия и дно. Что общего между Путиным и Губкой Бобом.

Источник: 24 канал