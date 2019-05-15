Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 травня – епоху Середньовіччя характеризують лицарі, хрестові походи, кодекси честі. І звичайно ж, як без інквізиції. Майже тисячу років минуло і "відьомська помста" вогнем почалась! І не з "рожевого міста", а з Росії. Під час нічної хокейної ліги Путін вирішив випробувати на міцність килимок. Звичайно, шмат тканини виявився сильнішим.
Також у випуску:
Росія та дно.
Що спільного між Путіним та Губкою Бобом.
Джерело: 24 канал
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