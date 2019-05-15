Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 травня – епоху Середньовіччя характеризують лицарі, хрестові походи, кодекси честі. І звичайно ж, як без інквізиції. Майже тисячу років минуло і "відьомська помста" вогнем почалась! І не з "рожевого міста", а з Росії. Під час нічної хокейної ліги Путін вирішив випробувати на міцність килимок. Звичайно, шмат тканини виявився сильнішим.

Також у випуску: Росія та дно. Що спільного між Путіним та Губкою Бобом.

Джерело: 24 канал